Todos vamos a morir: las últimas horas del sacerdote Patricio Sánchez antes del trágico accidente en plena misa donde murió

El sábado 17 de octubre la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el sur de Guayaquil, Ecuador, se convirtió en el escenario de un hecho trágico.

Durante la celebración de una misa matutina, la comunidad católica atestiguó la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien perdió la vida en plena misa, la cual era transmitida en vivo y fue su última publicación.



La última publicación fue una celebración litúrgica que era transmitida en directo a través de los canales y plataformas digitales oficiales de la iglesia, dicha difusión en tiempo real permitió que el desarrollo del servicio religioso quedara completamente grabado en video hasta los instantes previos y posteriores al incidente.

A lo largo de la transmisión el religioso estaba en pleno acto religioso, en donde el presbiterio estaba frente a los asistentes y la cámara, como parte del desarrollo habitual del oficio, Sánchez Molinari tomó la palabra para impartir la homilía correspondiente a la jornada.

El mensaje pronunciado por el presbítero durante su intervención previa al accidente se enfocó de manera central en la brevedad de la existencia humana y frente a los feligreses presentes, así como la audiencia conectada, el sacerdote centró sus palabras en hablar abiertamente sobre la muerte.

Información tomada de Milenio