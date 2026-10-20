Entregan JCAS y COFAM sistema colectivo de agua potable en Guachochi

– _Con una inversión superior a los 3.7 mdp la obra beneficia a 100 personas, tres escuelas y un albergue, con una capacidad de suministro de hasta 60 mil litros de agua al día_

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Asociación Comunidad y Familia de Chihuahua entregó un sistema colectivo de agua potable en la comunidad de Huizarochi, municipio de Guachochi.

La obra representó una inversión de 3 millones 721 mil 565 pesos, en beneficio de 100 habitantes del poblado. El servicio llegará además a tres escuelas y un albergue.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, dijo que en la dependencia se trabaja de la mano con las comunidades, para llevar servicios básicos a quienes más lo necesitan.

“Llevar agua potable a los hogares significa mejorar la calidad de vida de las familias. En Huizarochi, las y los habitantes fueron parte fundamental de este proyecto”, dijo.

El funcionario destacó su participación y organización de las y los beneficiarios, muestra de que cuando se trabaja en equipo, se pueden lograr grandes cosas.

“Nuestro compromiso es seguir cerca de la comunidad y dar seguimiento al funcionamiento del sistema”, expresó.

El sistema cuenta con infraestructura de captación, bombeo, conducción, distribución y almacenamiento, así como un sistema fotovoltaico que permite bombear hasta dos litros por segundo, con una capacidad de suministro de hasta 60 mil litros diarios.

Entre los trabajos realizados se encuentra la construcción de una galería filtrante y un cárcamo de bombeo con capacidad de 28 mil litros, la instalación de tuberías para conducir y distribuir el agua, tomas domiciliarias, tinacos de mil 100 litros y una pila de concreto armado con capacidad de almacenamiento de 28 metros cúbicos.

En el desarrollo de la obra, las y los habitantes participaron en las distintas etapas del proyecto, desde la identificación de la fuente de abastecimiento y el diseño del sistema, hasta la ejecución de los trabajos.

Además se organizaron en cuadrillas semanales y colaboraron en el cuidado de los materiales.