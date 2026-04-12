¿Qué es la ‘regla del 9’ y por qué se relaciona con la infidelidad?

¿Te aplicaron la ‘Pique’ y te pusieron el cuerno como a Shakira? Más allá de justificar una infidelidad, especialistas en psicología y sexología han analizado la llamada ‘Regla del 9′, así como los factores emocionales y personales que pueden influir en ese tipo de conductas.

De acuerdo con especialistas, la ‘Regla del 9’ sugiere que las edades cercanas al cambio de década pueden representar momentos de cuestionamientos personales y emocionales en mujeres y hombres.

Estos periodos, explica la sexóloga y terapeuta de pareja Eva Moreno, pueden estar asociados a decisiones impulsivas o crisis individuales, entre ellas la infidelidad.

Silvia Rúbies, portavoz de la app de citas Gleeden, que es exclusiva para mujeres, señala que a partir de la segunda década de vida, las edades que terminan en el número 9 pueden marcar crisis vitales en quienes cumplen años, aumentando el riesgo de que sean infieles a su pareja.

Según los estudios de la especialista, al cambio de década se pueden sumar:

Crisis de identidad.

Búsqueda de validación.

Replanteamientos vitales.

La crisis de los 9: ¿Por qué hay infidelidad al final de cada década de vida?

Gleeden explica que la edad media de las usuarias de esta app de citas que incurren en una infidelidad ronda los 39 años en España

“Estos datos refuerzan la idea de que en Europa la infidelidad no es un fenómeno juvenil, sino una respuesta emocional y relacional vinculada al paso del tiempo, la rutina y la búsqueda de felicidad y renovación personal”, según Rúbies.

Pero, ¿qué pasa exactamente al final de cada década de nuestras vidas que ‘orilla’ a las personas a ser infieles?

Las especialistas detallan:

A los 29 años, muchas personas enfrentan sus primeras tentaciones: comienzan a evaluar si su vida va en la dirección que desean.

A los 39 años, la atención suele centrarse en la familia y los hijos, y la pareja se relega a un segundo plano. “Este desequilibrio puede generar sentimientos de desconexión, monotonía o falta de deseo, impulsando a algunos a buscar fuera de su pareja lo que sienten perdido dentro del hogar”, añade la sexóloga.

A los 49 años, las personas observan que sus amistades que se separaron, viven ‘una segunda juventud’, lo cual puede despertar un deseo de recuperar la pasión y la curiosidad sexual.

¿Por qué hay crisis de la edad al final de cada década de vida?

La especialista asegura que la llegada de una nueva década abre una ‘caja de pandora’ de nuevas aventuras, pero también de introspección con preguntas como: a dónde vamos, qué queremos y si somos felices.

Moreno considera que “este fenómeno se relaciona con nuestras creencias acerca de la edad, ancladas en una visión edadista de nosotros mismos, las cuales nos llevan a pensar que al cumplir cierta cantidad de años ya deberíamos haber alcanzado determinados objetivos”.

Las infidelidades también tienen una carga cultural y social, ya que la juventud y el éxito siempre serán bien vistos.

En cambio, envejecer es sinónimo de dejar de estar vigente y ser poco deseable. Al paso del tiempo, las personas buscar seguir gustándoles a los demás para validación propia y social y es aquí donde aparece la infidelidad.

¿Cuáles son las razones para ser infiel?

Moreno señala que “coincidiendo con el final de un ciclo vital, las razones que pueden conducir a la infidelidad se producen más en el contexto de la relación pareja, que en función del género de las personas y la edad”.

Las razones de una infidelidad suelen ser:

Insatisfacción emocional y sexual.

Falta de comunicación buena, empática y asertiva. Moreno enfatiza que si en una pareja “no se comunican las respectivas necesidades se entra en la rueda de las costumbres, y queda insatisfecha la necesidad de validar y alimentar la autoestima, lo que puede llevar tanto a hombres como a mujeres a ser infieles”.

En Estados Unidos se identificó una ‘crisis de la madurez’ en la década de 1960. En esos momentos se hablaba de los cambios de ciclo en la vida de las personas, en especial en hombres y se refería sobre todo al tránsito de los 39 a los 40 años.

“Aquella ‘crisis de madurez’, que ahora denominamos ‘la regla del 9’, la experimentan tanto hombres como mujeres, al producirse un cambio de década en su edad”, puntualiza la sexóloga.

Con información de EFE.