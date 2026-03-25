PVEM niega pacto con Sheinbaum de candidaturas en 2027 a cambio de votos para el Plan B electoral

Arturo Escobar, coordinador electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), negó haber pactado con la presidenta Claudia Sheinbaum candidaturas de militantes del Verde para gobernador en 2027, a cambio del apoyo de sus legisladores al “plan B” de la reforma electoral.

“No, para nada. La presidenta es sumamente respetuosa”, dijo Escobar, quien acudió hoy al Senado junto al coordinador del Verde, Manuel Velasco, mientras se discutía en comisiones el “plan B”, mismo que fue respaldado por los senadores del PVEM.

Escobar y Vega también negó haber recibido presiones del gobierno morenista para votar en favor del proyecto de reforma constitucional que reduce síndicos y regidores, regula remuneraciones de consejeros del INE y topa los presupuestos de los Congresos de los estados.

“Ninguna (presión). La verdad es que es sumamente respetuosa. (Es) uno de los análisis que de manera independiente hacemos como partidos políticos, y segundo, de entender al Poder Legislativo, y en sí los grupos parlamentarios tienen vida independiente”, sostuvo.

Por ello, Escobar dijo que la mayoría de los senadores de su partido votarán en favor este miércoles del “plan B” en el pleno del Senado.

Escobar y Vega indicó que pese al voto en contra del PVEM en la primera reforma electoral de Sheinbaum, su partido confirmó su alianza con Morena, partido con el que incluso dijo que sostendrá en los próximos días una reunión para analizar las encuestas para definir candidaturas conjuntas a gobernadores en 2027.

Finalmente, el negociador del Verde con el gobierno federal para el “plan B”, descartó que la presidenta Sheinbaum llame al voto únicamente para Morena durante la eventual consulta de revocación de mandato en 2027.

“Eso es erróneo. La presidenta, si es sometida a revocación de mandato, tiene prohibida hacer campaña por ningún partido; así como los partidos tenemos prohibido utilizar la imagen de la presidenta para hacer campaña. Entonces es falso. Lo que señala el PT es que hay una mayor identificación hacia Morena en virtud de que la presidenta es su partido originario”, consideró.