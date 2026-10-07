“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

En un video que circula en redes sociales, se ve a un grupo de hombres en una zona boscosa que presuntamente participan en la guerra entre ambos países

Presuntos miembros de cárteles mexicanos fueron captados en un video presuntamente participando en la guerra entre Ucrania y Rusia.

06 Oct, 2026 02:01 p. m. MX

Presuntos miembros de cárteles mexicanos fueron captados en la guerra entre Ucrania y Rusia, de acuerdo con un video que circula por medio de redes sociales.

En dicho video, que dura apenas 24 segundos, se ve a varios hombres con uniformes militares en una zona boscosa.

“Saliendo de la misión a la verg*”, se escucha decir a la persona que graba el video, mientras que, al enfocar a uno de los hombres que están en el lugar, este dice: “pura Chapiza y puro Cártel Jalisco Cuatro letras a la verg*”.

Tras esto, se escucha de nuevo al sujeto que graba decir: “así nomás a la verg*”.

El hombre que graba el video, se enfoca en la cámara y dice: “Viva México, viva Colombia, viva Panamá”.

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En el material audiovisual que circula en redes sociales se identifica a al menos nueve hombres.

Washington Post señala que cárteles mexicanos envían a sus miembros a la guerra entre Ucrania y Rusia

El pasado mes de septiembre, una investigación publicada por el medio The Washington Post, señaló que los cárteles de la droga en México están incrementando el uso de drones para vigilancia, contrabando y ataques, mientras buscan aprovechar la experiencia adquirida por combatientes latinoamericanos durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

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De acuerdo con el diario estadounidense, se consultó a cinco funcionarios de Estados Unidos y a uno de México, quienes describieron, bajo condición de anonimato, una evaluación interna del gobierno estadounidense sobre la evolución de esta amenaza.

Según los funcionarios, una de las principales preocupaciones es que las personas con experiencia reciente en el campo de batalla ucraniano estén regresando a Latinoamérica con conocimiento sobre pilotaje de drones, explosivos, frecuencias de radio y tácticas para evadir sistemas antidrones.

El medio estadounidense señaló que las autoridades antidrogas de los Estados Unidos y México podrían enfrentar dificultades para responder a la evolución tecnológica de las organizaciones criminales.

Los cárteles mexicanos han incrementado el uso de drones para vigilancia y ataques, de acuerdo con autoridades consultadas por The Washington Post. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cárteles buscan experiencia adquirida en Ucrania

De acuerdo con los funcionarios citados por el diario, organizaciones criminales mexicanas han utilizado dinero y amenazas para reclutar principalmente a colombianos que regresaron de Ucrania después de combatir en ese conflicto.

Uno de los funcionarios estadounidenses aseguró que los cárteles incluso están enviando a sus propios afiliados a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante contratos de aproximadamente un año. En algunos casos, dijo, las organizaciones amenazan a familiares de los reclutados para garantizar su regreso.

La preocupación estadounidense se centra en que esos combatientes podrían regresar con conocimientos sobre las tácticas utilizadas en uno de los conflictos donde el empleo de drones ha evolucionado con mayor rapidez.

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El Departamento de Estado confirmó al Post que mantiene cooperación con autoridades estadounidenses y ucranianas para mitigar la transferencia de conocimientos adquiridos en el campo de batalla y aprovechar las lecciones de Ucrania para combatir los drones utilizados por organizaciones criminales.

Autoridades ucranianas, por su parte, han restado importancia a la posibilidad de que sus fuerzas estén siendo utilizadas para capacitar deliberadamente a integrantes de organizaciones criminales. Taras Palianytsia, funcionario de la oficina de reclutamiento extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania, señaló que los voluntarios internacionales son sometidos a controles de antecedentes. De acuerdo con una investigación periodística, los cárteles mandan a sus miembros a Rusia para adquirir experiencia con el uso de drones. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Drones más grandes y difíciles de detectar

Los funcionarios consultados por The Washington Post también describieron una evolución en las capacidades de los drones utilizados por los grupos criminales.

Según un documento de inteligencia mexicano revisado por el diario, al menos un cártel posee aeronaves de entre seis y ocho hélices, capaces de permanecer en el aire durante varias horas y transportar más de 68 kilogramos de carga.

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Un funcionario mexicano también aseguró que una organización envió personal a China para adquirir drones que pueden ser equipados con fusiles. De acuerdo con el funcionario, el grupo estaría aprendiendo a operar esas aeronaves y esperando una oportunidad para utilizarlas.

Los cárteles también estarían estudiando frecuencias de radio alternativas y otras técnicas para evadir los sistemas de interferencia utilizados por las autoridades para neutralizar drones.

El fenómeno ya tiene antecedentes en México. Grupos criminales han utilizado aeronaves no tripuladas para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad, detectar rutas y realizar ataques con explosivos. En Guerrero, por ejemplo, The Washington Postdocumentó en julio ataques con drones atribuidos a La Nueva Familia Michoacanacontra comunidades rurales.