• La exposición permanecerá en el noveno piso del Centro de Justicia hasta las 15:00 horas del viernes 27 de noviembre.

En el marco de su 201.º aniversario, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través de la Dirección de Archivos y el Departamento de Archivo Histórico, invita a visitar la exposición “La Justicia a través del Tiempo: 201 Años de Historia y Recintos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua”.

La muestra ofrece un recorrido por más de dos siglos de impartición y administración de justicia en Chihuahua, a través de expedientes judiciales, documentos históricos y fotografías que reflejan la evolución institucional y acontecimientos relevantes de la vida jurídica y social de nuestra entidad.

Entre los documentos que integran la exposición destacan:

– Un proceso criminal de 1696, el documento más antiguo que resguarda el Archivo Histórico.

– Un expediente de 1780 sobre la lucha de una madre por obtener la libertad de sus hijas sometidas a la esclavitud.

– El decreto de instalación del Supremo Tribunal de Justicia de 1825.

– Un expediente de 1835 relacionado con un caso de sonambulismo.

– Documentos sobre el Himno Maderista y el proceso por el homicidio del sacerdote Pedro de Jesús Maldonado.

Asimismo, la exposición muestra la evolución de los recintos que han albergado al Poder Judicial, entre ellos el Palacio de Gobierno, la Penitenciaría, la Quinta Gameros, el Palacio de Justicia y el actual Centro de Justicia.

Esta iniciativa, impulsada por la Mtra. Rocío Ivette Aguilar Lerma, directora de Archivos, y desarrollada por el Departamento de Archivo Histórico, encabezado por la Lic. Aracely Torres Cárdenas, busca fortalecer la identidad institucional, difundir la memoria histórica y promover la conservación y preservación del patrimonio documental del Poder Judicial.

“A través de esta exposición buscamos acercar a la comunidad judicial y al público en general al patrimonio documental que resguardamos, así como fortalecer el sentido de pertenencia a una institución con más de dos siglos de trayectoria”, señaló Aguilar Lerma.