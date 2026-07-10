Pumas presenta a Sebastián Córdova y ‘Chicote’ Calderón, refuerzos con pasado americanista

Ciudad de México. Con un pasado americanista que desata polémica, Sebastián Córdova y Cristian Chicote Calderón fueron presentados como refuerzos de Pumas, un equipo que buscará en el torneo Apertura 2026 romper una sequía de 15 años sin títulos y que fue finalista en la temporada pasada. “Hoy en día nos debemos a Pumas y haremos lo mejor que podemos para ir por el campeonato”, indicó Córdova, un jugador que ha sorprendido al aceptar el reto de jugar con los auriazules después de haberse formado en las fuerzas básicas del América.

En una oferta inesperada que le ofreció el futbol, Córdova llega a Pumas después de vivir claroscuros en su carrera. El mediocampista tuvo un paso destacado con América, pero después fue transferido a Tigres y Toluca, donde no tuvo los minutos que habría esperado para mantener el nivel que en su momento le permitió estar en la selección nacional.

“Lo tomó un poco como revancha, estoy feliz el haber llegado aquí. Llevó un rato sin tener mucha actividad en el futbol, entonces espero estar aquí bien”, destacó.

“De mi pasado se puede decir es que americanista pero mi último torneo fue en Necaxa y es un bonito reto hoy estar aquí. Hay que darle vuelta a la página y trabajar para que nos reconozca la afición de Pumas por lo que hacemos en el presente”, dijo Calderón, quien también fue parte de las Águilas y de Chivas, otro de los grandes adversarios deportivos de los felinos.

“Son jugadores de calidad, mexicanos y están en un gran momento”, señaló Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del equipo al justificar los fichados de dos jugadores que destacaron con el acérrimo rival.

El directivo también aclaró que el mediocampista Víctor Arteaga se sometió a exámenes médicos para sumarse al plantel felino después de salir de Toluca. Respecto a Robert Morales, aseguró que tiene contrato con los auriazules, pues hay un préstamo por parte de Toluca. “Es jugador nuestro y está aquí”.