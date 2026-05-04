Detiene AEI a segundo implicado en delitos contra el respeto a los cadáveres

Elementos de la Unidad de Órdenes de Aprehensión, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, capturaron este lunes, a Ángel Fabián B. A., por el delito de exhumación, inhumación y respeto a los cadáveres.

La detención con orden de aprehensión girada en su contra bajo la causa penal 1216/2026, se llevó a cabo, en la avenida Homero de la colonia Revolución en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial Ángel Fabian B. A., está implicado en el hallazgo de un cuerpo de sexo femenino sin vida, el pasado 27 de abril, al interior de un domicilio de la calle Urique, del fraccionamiento Juan Escutia, en la ciudad de Chihuahua.

En el momento en que agentes de la Policía Ministerial y de la Policía Municipal arribaron al lugar del hallazgo, detuvo a dicho sujeto junto con una mujer, no obstante, el Juez de Control calificó de ilegal la detención y los puso en libertad.

De tal forma que el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, solicitó la orden de aprehensión con la que se detuvo a Ángel Fabián B. A., para ser llevado a la audiencia en donde se formulará imputación en su contra.

Cabe señalar que, en la referida causa penal, se cuenta con un detenido en prisión preventiva, en espera de que se resuelva su situación jurídica en la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias a las acciones de investigación y ejecución de los elementos policiacos, se continúa la búsqueda del resto de los involucrados para llevarlos ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).