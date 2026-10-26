Celda Senda II conserva 55% de vida útil; quedaría hasta dos años al Relleno Sanitario

El relleno sanitario de Chihuahua capital tendría entre 18 y 24 meses de vida útil restante, debido a que la celda Senda 2, actualmente en operación, conserva alrededor del 55 por ciento de su vida útil, informó José Luis de Lamadrid, titular de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario explicó que esta es la celda que permanece en funcionamiento para recibir los residuos sólidos urbanos, por lo que el tiempo estimado representa un periodo limitado para la disposición final de la basura que se genera diariamente en la ciudad.

De acuerdo con De Lamadrid, el porcentaje de vida útil que conserva Senda 2 permite calcular que el relleno sanitario podría continuar operando entre un año y medio y dos años, antes de enfrentar la necesidad de contar con capacidad adicional para el manejo de los desechos.

Ante este escenario, la continuidad del servicio y la planeación de alternativas para la disposición de residuos se mantienen como temas relevantes para el municipio, debido a la importancia de garantizar que la basura generada por los habitantes de Chihuahua tenga un destino adecuado.