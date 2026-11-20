Un puente de acero de 60 metros colapsó la madrugada de este 19 de noviembre cerca de la localidad de Pasiana, en el estado indio de Punyab.

DRAMATIC IRON BRIDGE COLLPASE FROM PUNJAB'S PATIALA* An iron bridge over the Bhakhra Canal on the Patiala–Sangrur National Highway collapsed while trucks were passing over it; causing trucks to fall into the collapsed section and one truck catching fire. A major incident… pic.twitter.com/VbJCLQnewk — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 19, 2026

La estructura, situada sobre el canal Bhakra, se derrumbó mientras dos camiones la cruzaban, dejando ambos vehículos atrapados entre los restos del puente, uno de los cuales se incendió. No se registraron víctimas.