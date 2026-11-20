El destacado receptor de Los Angeles Rams, Puka Nacua, ha sido suspendido por tres partidos tras infringir la política de conducta personal de la liga, según anunció la NFL este jueves.

La suspensión entra en vigor de inmediato y Nacua podrá ser reintegrado a partir del lunes 14 de diciembre.

El 12 de noviembre, Nacua fue incluido en la reserva de lesionados debido a un esguince en el ligamento cruzado posterior/ligamento colateral medial (LCP/LCM) y una lesión en el dedo gordo del pie (conocida como “dedo de césped” o *turf toe*). Los jugadores pueden cumplir suspensiones mientras se encuentran en la reserva de lesionados; por tanto, los tres partidos que le restan en dicha lista contarán como parte de su suspensión de tres encuentros.

La designación de un jugador como lesionado no retrasa la aplicación de medidas disciplinarias ni impide que se cumpla una suspensión. Conforme a precedentes anteriores, la suspensión comienza en el momento en que se impone.

Nacua se perdió el partido del domingo contra los Arizona Cardinals, el primero de los al menos cuatro encuentros que debe ausentarse mientras permanece en la reserva de lesionados.

La suspensión de Nacua se produce tras una demanda presentada en marzo por una mujer en Los Ángeles, quien lo acusó de realizar un “comentario antisemita no provocado” y, posteriormente, de morderla en el hombro. Nacua negó las acusaciones y, más tarde, ingresó en un centro de rehabilitación.

La liga también notificó a Nacua que cualquier infracción adicional a la política de conducta personal —incluido el incumplimiento de las condiciones de su programa de desvío judicial— conllevará medidas disciplinarias adicionales y más severas, que podrían llegar hasta la expulsión definitiva de la liga. Las sanciones se aplican una vez concluido el proceso correspondiente.

El momento en que se impone esta suspensión podría, a largo plazo, ahorrarle a Nacua una suma considerable de dinero. Los jugadores suspendidos pierden sus salarios por partido; dado que Nacua aún se encuentra bajo su contrato de novato —tras haber sido seleccionado en la quinta ronda del draft—, cumplir la suspensión ahora le supondrá un costo mucho menor que si la cumpliera bajo su próximo contrato, el cual se espera que sea significativamente más lucrativo.