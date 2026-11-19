Ante la incertidumbre sobre las participaciones y aportaciones de la Federación, el alcalde de Chihuahua, René Chavira, señaló que el Municipio trabaja en una proyección de ingresos superior a los 8 mil millones de pesos para 2027, aunque reconoció que el monto podría modificarse dependiendo de los recursos que finalmente sean asignados.

El presidente municipal explicó que la propuesta será presentada ante el Gobierno del Estado y posteriormente deberá ser analizada y aprobada por el Congreso local. La estimación considera posibles incrementos de entre 3.5 y 4.3 por ciento en determinados conceptos, por lo que todavía esperan contar con cifras definitivas.

Suspensión de participaciones genera complicaciones

Chavira advirtió que la reducción o suspensión de recursos federales representa un desafío para las finanzas municipales, pues recordó que durante el presente año se contemplaron participaciones que dejaron de llegar al inicio del ejercicio fiscal.

Esta situación obligó a la administración municipal a realizar ajustes presupuestales y buscar recursos de otros programas para cubrir los faltantes, lo que dificulta la planeación financiera y la ejecución de proyectos.

“Desconocemos si el año que entra pueda haber recorte a presupuesto federal. Esperemos que no haya”, expresó el alcalde, al señalar que, de presentarse nuevos recortes, el Municipio tendría que recurrir nuevamente a mecanismos de reorganización presupuestal.

Ley de Ingresos contempla más de 8 mil 124 millones

El anteproyecto aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda y Planeación contempla ingresos por 8 mil 124 millones 844 mil 385 pesos para 2027, de los cuales el 47.7 por ciento correspondería a recursos propios.

La propuesta tampoco considera la contratación de nuevos empréstitos y mantiene los estímulos fiscales para los contribuyentes, entre ellos los descuentos por pronto pago del impuesto predial de 12 por ciento en enero, 8 por ciento en febrero y 4 por ciento en marzo.

El documento deberá ser sometido a consideración del Cabildo y posteriormente enviado al Congreso del Estado, donde se determinará su aprobación definitiva.