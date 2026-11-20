H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de noviembre de 2026.- Para promover el Presupuesto Participativo y que la ciudad avance, el alcalde René Chavira junto a personal de la Coordinación de Participación Ciudadana y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizó un crucero entre el periférico Lombardo Toledano y boulevard Juan Pablo Segundo.

En el semáforo de este crucero, René Chavira dialogó con conductores y les entregó un folleto informativo para invitar a participar en este mecanismo que permite elegir obras propuestas por la misma ciudadanía para ayudar a mejorar calles, espacios públicos, iluminación, infraestructura escolar y seguridad en Chihuahua.

La cita para votar es este próximo 28 y 29 de noviembre, y se puede elegir cinco proyectos entre los múltiples que hay para cada distrito de la ciudad. Se puede acudir de forma presencial en los diversos centros de votación que hay o descargar la aplicación del Presupuesto Participativo disponible para IOS y Android, herramienta donde también se puede consultar los proyectos existentes previo al día de la consulta.