La actividad económica de México se habría quedado estancada en octubre del 2026, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IOAE anticipa una expansión de solo 0.2% mensual en la actividad económica del país durante octubre.

Se prevé que las actividades secundarias habrían crecido apenas 0.3% mensual, mientras que las terciarias no habrían tenido ninguna variación.

A tasa anual, el IOAE proyecta que la actividad económica habría crecido 2.3% en octubre, una desaceleración respecto al crecimiento de 3.1% anual proyectado para septiembre.

Las actividades secundarias crecieron 1.2% anual en octubre, mientras que las actividades terciarias aumentaron 2.5 por ciento.

Además, el Inegi revisó a la baja su estimación para septiembre: ahora proyecta que la economía habría caído 0.7% mensual en ese mes, previamente había anticipado un crecimiento de 0.1 por ciento.

Las actividades secundarias registraron en septiembre una caída mensual de 1.4%, al tiempo que las actividades terciarias se estima que habrían retrocedido 0.3% respecto a agosto de 2026.

A tasa anual, el IOAE estima que la actividad económica habría crecido 3.1 por ciento. Las actividades secundarias habrían avanzado 1.4% y las terciarias 3.6 por ciento.

Pérdida de dinamismo al cierre del III Trim.

Especialistas de Grupo Financiero Monex aseguraron que los datos más recientes del IOAE sugieren que la economía habría cerrado el tercer trimestre del 2026 con una pérdida de dinamismo, aunque seguida de una ligera recuperación hacia octubre.

Destacaron que las actividades terciarias perderían fortaleza, con cierta desaceleración en su ritmo anual, mientras que las actividades secundarias mostrarían un repunte moderado tras la caída de septiembre.

“Con ello, la economía retomaría una trayectoria positiva al inicio del cuarto trimestre del 2026, aunque sin señales de una recuperación generalizada en el margen”, señalaron.

¿Qué esperar hacia delante?

Explicaron que hacia delante, será relevante determinar si la caída prevista para septiembre responde principalmente a una normalización después de los mayores avances observados en julio y agosto, o si comienza a reflejarse un menor dinamismo hacia el cierre del año.

Recordaron el sólido desempeño que tuvo el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del 2026 (0.9% trimestral; 3.2% anual), impulsado por el apoyo de las actividades terciarias, una mejora en las secundarias y una base de comparación favorable.

Sin embargo, recalcaron que el ritmo de crecimiento podría moderarse en el cuarto trimestre, ante una base de comparación menos favorable y la normalización de algunos factores que impulsaron la actividad en meses previos.

En este contexto, agregaron, la evolución de la actividad continuará dependiendo del desempeño de la industria, de la fortaleza de los servicios y del comportamiento de la demanda interna, particularmente del consumo y la inversión.

Resaltaron que la inversión continuará condicionada por la incertidumbre asociada al entorno comercial y a la revisión del T-MEC, factores que seguirán siendo relevantes para las perspectivas de crecimiento hacia finales del año.

Las cifras observadas del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondientes a septiembre se publicarán el 23 de noviembre, “lo que permitirá confirmar la magnitud de la caída anticipada por el IOAE”.

¿Cuánto crecería en el 2026?

Por su parte, la directora de análisis de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, afirmó que considerando el desempeño señalado por el IOAE, el PIB del tercer trimestre podría mostrar un crecimiento trimestral de 0.83 por ciento.

“Con esto, el crecimiento anual se ubicaría en 2.88% y, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, el PIB mostraría un crecimiento de 1.76 por ciento. Lo anterior implicaría una revisión a la baja del crecimiento trimestral del PIB, que la estimación oportuna del Inegi lo ubicó en 0.90% trimestral, 3.19% anual y 1.86% acumulado en el año”, dijo.

La especialista dijo que asumiendo que en noviembre y diciembre el PIB crece a la tasa mensual promedio en el año (0.20%), el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre se ubicaría en 0.14% trimestral, esto es 2.06% anual y 1.83% acumulado en el 2026.

Refirió que el mayor crecimiento económico en el 2026 ha estado respaldado por la revisión a la baja del PIB del segundo trimestre del 2025, el mayor gasto público en inversión física, que tiene un efecto multiplicador sobre la economía, y el elevado crecimiento de las exportaciones de equipo de cómputo, que alcanzó 207.28% anual en el acumulado a septiembre.