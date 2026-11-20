Un avión E-4B Nightwatch, conocido como el ‘avión del juicio final’, escoltó al presidente de EE.UU., Donald Trump, en su viaje a China, además de otros tres aviones, informó The War Zone (TWZ).

El mandatario estadounidense visitó los días 18 y 19 de noviembre Shenzhen para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Allí sostuvo una reunión trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping.

Según los rastreadores de vuelos, la aeronave partió de la base aérea de Offutt, en el estado de Nebraska, el 16 de noviembre, al mismo tiempo que uno de los tres VC-25 con Trump a bordo. Todas las aeronaves tomaron el mismo rumbo a Asia, pero sus destinos fueron diferentes. Antes de llegar a China, Trump realizó una breve visita a Manila, Filipinas, donde se pudo ver los tres VC-25 estacionados. Mientras tanto, el E-4B Nightwatch llegó a la base aérea de Kadena, en Japón.

A su vez, en la ruta de regreso desde China, el ‘avión del juicio final’ se unió a los aviones VC-25 cuando sobrevolaron Japón.

A pesar del llamativo apodo no oficial del E-4B Nightwatch, su escolta a las aeronaves presidenciales es una práctica absolutamente habitual. Por ejemplo, los rastreadores de vuelos captaron una comitiva aérea similar durante el viaje de Trump a China en mayo pasado.

¿Qué es el ‘avión del juicio final’?

Washington posee actualmente cuatro aeronaves E-4B Nightwatch, conocidas también como Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas (NAOC, por sus siglas en inglés). Todos están estacionados en la Base de la Fuerza Aérea Offutt. Tres de estos aviones entraron en servicio por primera vez en la década de 1970 y los reactores han sido actualizados continuamente a lo largo de los años. Los aviones Nightwatch también transportan con regularidad al secretario de Guerra y a su personal durante viajes al extranjero, entre otras funciones.

Al E-4B Nightwatch se lo conoce como el ‘avión del juicio final’ por su configuración especial: cuenta con un cuartel general que el presidente y otros altos mandos militares pueden utilizar para cualquier función, incluida la dirección de ataques nucleares. Además, está blindado contra pulsos electromagnéticos provocados por detonaciones nucleares y tiene la capacidad de permanecer en el aire durante días para garantizar la continuidad del Gobierno incluso tras un ataque u otra emergencia.

“Su mera existencia —con al menos uno de ellos en estado de alerta en todo momento para prestar apoyo a la Autoridad de Mando Nacional— es un componente fundamental que sustenta la disuasión nuclear de Estados Unidos”, señaló el medio.