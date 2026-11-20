•⁠ ⁠Recorrió las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres y la Universidad de las Mujeres

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de noviembre de 2026.- El alcalde René Chavira, visitó las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), donde recorrió sus diferentes áreas para dialogar con el personal de esta institución así como a estudiantes de la Universidad de las Mujeres.

El IMM trabaja en impulsar en acompañar, orientar y brindar herramientas a las mujeres, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y generar mayores oportunidades para su desarrollo.

Asimismo, la Universidad de las Mujeres es un espacio que permite que las chihuahuenses puedan profesionalizarse y cumplir sus metas académicas para construir un mejor futuro a través de la educación.

René Chavira, conversó con personal del IMM y los exhortó a seguir ese trabajo para impulsar y proteger la integridad de las mujeres en la capital.

Asimismo, dialogó con las alumnas que actualmente cursan la Licenciatura en Derecho, como parte de esa cercanía de conocer sus experiencias y reconocer el esfuerzo que realizan para continuar con su preparación profesional.

Asimismo, el edil destacó la importancia de mantener espacios cercanos a las mujeres, donde encuentren apoyo, acompañamiento y oportunidades para salir adelante, porque impulsar su desarrollo también significa construir una ciudad con mayores oportunidades para todas.