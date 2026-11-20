Este viernes, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán vientos fuertes y lluvias aisladas en dicha región.

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Cielo medio nublado durante el día. Sin lluvia en gran parte de la región. Cielo medio nublado a nublado por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente templado y fresco en zonas altas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; y de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.