La síndica Dalila Villalobos y el regidor Vicencio Chávez formalizan su adhesión al proyecto crucista; señalan que el PRI perdió sus principios y dejó de atender las causas sociales.

Parral, Chihuahua.– El proyecto político que encabeza Cruz Pérez Cuéllar continúa sumando voluntades en Chihuahua. Esta vez, en el municipio de Parral, la síndica Dalila Villalobos Villalobos y el regidor Vicencio Chávez hicieron pública su adhesión al proyecto del coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, al considerar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perdido los principios y valores que le dieron origen.

Ambos coincidieron en que su decisión responde al desencanto por la falta de atención a las causas sociales dentro del partido tricolor y a la convicción de que el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar representa una alternativa incluyente, con visión de futuro y compromiso con el bienestar de Parral y la región sur del estado.

Al darles la bienvenida, Cruz Pérez Cuéllar agradeció la suma de voluntades y destacó que se trata de dos personas que han demostrado lealtad a su tierra. “Son personas que quieren a Parral, a Chihuahua y a México”, aseveró Pérez Cuéllar.

El coordinador morenista manifestó que ello tienen un capital político importante que puede ser decisivo en Parral, además de que representan una oposición real que ha alzado la voz frente a un gobierno municipal que ha dejado mucho que desear.

Cruz Pérez Cuéllar agregó que esta adhesión representa la suma de dos trayectorias políticas y de las personas que las respaldan, lo que permitirá consolidar un proyecto con mayor fuerza y capacidad de convocatoria, porque reiteró que este es un proyecto en el que cabemos todas y todos en el que se va a trabajar en equipo por Parral y por toda la región.

Por su parte, la síndica Dalila Villalobos explicó que su decisión de incorporarse formalmente al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar obedece al desencanto y la desatención de las causas sociales por parte del PRI. Destacó que su respaldo también responde a la trayectoria de Cruz y al compromiso que ha demostrado con Chihuahua y particularmente con la región de Parral.

Subrayó que ha encontrado en él congruencia y disposición para respaldar al municipio, características que, aseguró, dejaron de encontrar en el partido al que pertenecían.

Villalobos fue enfática al aclarar que su adhesión no tiene como propósito buscar una candidatura o posición política dentro de Morena, sino establecer un acuerdo político en favor del bienestar de Parral y los municipios de la región.

En tanto, el regidor Vicencio Chávez coincidió en que su renuncia al PRI responde a la pérdida de los lineamientos, principios y valores que dieron identidad al partido. Señaló que encontró en el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar una oportunidad para retomar las causas sociales y trabajar por el desarrollo de la región.

Destacó también la importancia de fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal para que los beneficios y programas de bienestar lleguen efectivamente a Parral y sus habitantes.

Chávez aseguró que continuará defendiendo a la ciudadanía desde la responsabilidad pública que actualmente desempeña y reiteró que su incorporación no obedece a la búsqueda de una candidatura o un escaño en Morena, sino a la convicción de respaldar un proyecto que genere esperanza y mejores condiciones para Chihuahua.

Con estas adhesiones, el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar suma dos nuevos liderazgos políticos en Parral y fortalece su presencia en la región sur del estado, con el compromiso de construir una agenda de trabajo conjunta en favor de las familias chihuahuenses.