PSG sigue sin convencer pese a victoria ante Auxerre en la Ligue 1

Auxerre. Tres días después de su derrota por 2-1 ante el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones, y antes del crucial partido contra el Newcastle, un París Saint-Germain con varios cambios venció 1-0 con dificultad al Auxerre, que tiene al descenso respirándole en la nuca.

El PSG ya no impresiona por su futbol como hace unos meses, ni siquiera en la liga, pero con todo y eso recuperó momentáneamente el liderato de la Ligue 1, a la espera del choque del sábado entre el Lens y el Marsella.

El partido de este viernes tenía como objetivo principal disipar las dudas persistentes en torno al equipo de Luis Enrique, que en este 2026 se intensificaron.

El impulso de la victoria por la mínima les da cierto impulso a Les Parisiens de cara al duelo contra Newcastle el miércoles, en el último partido de la fase liguera de la Champions, donde estarán obligados a asegurar su puesto entre los ocho primeros para evitar los dos playoffs.

El PSG llegaba a Auxerre con la pólvora mojada en ataque, y aunque disfrutó de una posesión abrumadora de 70 por ciento, volvió a desaprovechar ocasiones que en el 2025 no perdonaba.

El PSG tuvo un comienzo arrollador y pudo haber marcado tres goles en los primeros diez minutos, pero se fue quedando y no volvió a dar mucho peligro.

El celofán solo se rompió con 15 disparos y 80 minutos después, con una brillante jugada de Ousmane Dembélé, quien cedió un pase filtrado a Bradley Barcola, que definió mano a mano y venció al portero Donovan Leon.

El portero del Auxerre había cumplido con creces, tras frustrar dos veces las intenciones de arco de Barcola, e incluso en el gol logró desviar la trayectoria del remate.

Sin Fabian, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Kang-In Lee ni Matvey Safonov, los jugadores de Luis Enrique volvieron a dominar sin suponer una amenaza real, salvo por el ataque tardío que evocaba a la máquina de 2025.

La entrada de Désiré Doué y de Dembélé alrededor de la hora de juego le dio un ligero impulso al ataque del PSG, pero no bastó para inspirar confianza en los hinchas, pues en frente tenía a un Auxerre amenazado por el descenso, a seis puntos de la salvación.

El técnico español ha intentado disipar las dudas insistiendo en que su equipo está en buena forma, pero las actuaciones mediocres se siguen acumulando.