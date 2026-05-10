Abren investigación por el homicidio de madre buscadora y su hija en Guanajuato; no hay detenidos

La Fiscalía General de Guanajuato informó este domingo que abrió una investigación por el asesinato de Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta en Salamanca.

El homicidio de la madre buscadora y su hija ocurrió este sábado en la colonia 18 de Marzo horas antes de los festejos por el Día de las Madres en México.

Las dos mujeres pertenecían al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos porque buscaban a su hijo y hermano Miguel Ángel Jauregui Acosta, quien fue encontrado en una fosa clandestina el año pasado.

Patricia y Katia circulaban a bordo de una motoneta cuando fueron alcanzadas por sujetos armados que les dispararon a corta distancia en varias ocasiones y escaparan a gran velocidad.

La fiscalía afirma que las indagatorias por este caso se llevan a cabo con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato de Patricia y Katia, pero las autoridades afirman que se trabaja en la localización de los responsables.

Además, aseguran que darán acompañamiento a los familiares de las víctimas y al colectivo para garantizar el acceso a la justicia.

Como parte de la investigación se llevan a cabo diligencias de campo, análisis de información e inteligencia para dar con los responsables, apuntó la fiscalía en un comunicado.