China confirma la visita de Trump esta semana en medio de la tregua comercial

La Cancillería china confirmó este lunes en un comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado al país asiático del 13 al 15 de mayo por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

La confirmación oficial llega dos días antes del inicio del viaje, después de que la Casa Blanca hubiera situado la visita en torno a esas fechas y de que Pekín, como es habitual en este tipo de eventos, no la hubiera confirmado hasta esta semana.

El viaje se produce tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre en la ciudad surcoreana de Busan y estará precedido por las negociaciones comerciales que el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantendrán este miércoles en Seúl.

El encuentro ocurrirá en un contexto marcado por las tensiones arancelarias y tecnológicas, Taiwán y la ofensiva en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el domingo que partirá el lunes para asistir a una serie de reuniones en Japón y Corea del Sur, antes de la cumbre del presidente Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en Pekín.

Bessent dijo en X que se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio el martes, y con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Seúl el miércoles.

El viaje del mandatario estaba previsto para finales del mes de marzo, pero fue retrasado en medio de la tensión por la seguridad en el estrecho de Ormuz.