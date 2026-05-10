Felicita Maru Campos a mamás de Chihuahua: “son el corazón que impulsa este Estado”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván publicó en sus redes sociales un mensaje para las mamás chihuahuenses, señalando que representan el corazón que impulsa al Estado.

Particularmente, dedicó un mensaje a su mamá María Eugenia Galván Antillón, a quien reconoció su guía y respaldo en cada paso de su vida.

“Hoy quiero reconocer a la mujer que ha sido mi guía, mi consejo y mi respaldo en cada paso. 💙

Gracias por enseñarme con el ejemplo, por tu entrega todos los días y por mostrarme, con hechos, lo que significa trabajar por las familias de Chihuahua. Tu fortaleza, tus valores y tu compromiso han sido clave para recordarme que nuestro trabajo tiene sentido cuando se hace pensando en los demás.

Te amo, mamá.

También quiero felicitar a todas las mamás de Chihuahua, que con amor, entrega y una fuerza inquebrantable sacan adelante a sus familias todos los días. Ustedes son el corazón que impulsa a nuestro estado.

Seguimos trabajando por ustedes y sus familias. ¡Sepan que siempre cuentan conmigo! ¡Feliz Día de las Madres! 💐”