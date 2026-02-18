Proyecto ambiental en Chile fortalece la formación profesional de estudiante UACH

La movilidad académica representa una oportunidad para fortalecer la formación profesional a través de experiencias prácticas y contextos internacionales. Este fue el caso de Ana Vanely Contreras Esquivel, estudiante de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien realizó una estancia académica en la Universidad San Sebastián, en Santiago de Chile.

Uno de los aspectos más relevantes de esta experiencia fue su participación en un proyecto ambiental comunitario, coordinado por el profesor Ariel Valdés, en colaboración con la municipalidad de Tiltil, localidad ubicada en la región metropolitana de Santiago. A través de este proyecto, la estudiante conoció el proceso de planeación y ejecución de iniciativas desarrolladas de manera conjunta entre la academia, las autoridades municipales y la comunidad.

El proyecto se enfocó en la comuna de Tiltil, municipio que enfrenta problemáticas relacionadas con la gestión de residuos y la contaminación ambiental, por lo que ha sido catalogado como una “zona de sacrificio”. En este contexto, Ana Vanely participó en una reunión comunitaria cuyo objetivo fue dar a conocer información ambiental relevante y colaborar en la elaboración del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, con impacto directo en la población local.

Su estancia le permitió a la estudiante interactuar con egresados de la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, quienes colaboran en distintos proyectos junto con el profesor Valdés. Este acercamiento amplió su panorama profesional y le permitió identificar nuevas áreas de desarrollo dentro de su campo académico.

Además, durante su viaje estudiantil, Ana Vanely cursó asignaturas como Legislación y Evaluación de Impacto Ambiental, Ética, Contabilidad y Administración, lo que contribuyó al fortalecimiento de sus conocimientos desde una perspectiva internacional. Asimismo, compartió aulas con estudiantes de otras disciplinas, como Ingeniería Civil y Medicina Veterinaria, lo que favoreció el intercambio académico y el trabajo interdisciplinario.

De manera complementaria, Ana Vanely participó en talleres de folclor, salsa y bachata, así como en un curso de primeros auxilios impartido en el centro de simulación avanzada de la Universidad San Sebastián, lo que contribuyó a su formación integral para ampliar sus conocimientos en proyectos con impacto social y ambiental.