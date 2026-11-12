Promueve FGE Noroeste valores cívicos entre estudiantes de Casas Grandes

La Fiscalía General del Estado, realizó honores a la bandera en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, con la presencia de autoridades civiles y militares, así como alumnos y personal docente de la Secundaria Federal No. 58, del municipio de Casas Grandes.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), llevó a cabo la ceremonia con la finalidad de promover los valores cívicos y fomentando el sentido de pertenencia entre los estudiantes.

Al concluir, se brindó a los estudiantes un recorrido por las instalaciones de la institución, para que conozcan las diversas aéreas y el trabajo que desempeña el personal y los procesos relacionados con investigación de los delitos y la procuración de justicia.

Con este tipo de actividades, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener un acercamiento permanente con la comunidad escolar, fortaleciendo la confianza de las nuevas generaciones en las instituciones a cargo de procurar justicia.