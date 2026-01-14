Proyectan construcción inclusiva en Barrancas del Cobre; 235 mil pesos de inversión

Raúl Rodríguez Prieto, director del Parque de Barrancas del Cobre dio a conocer que se dará un proyecto de infraestructura inclusiva este año en el parque aventura.

“Tenemos el proyecto de avanzar en la infraestructura de turismo inclusivo para personas con silla de ruedas”, comentó.

Se trata de un camino especial a los sanitarios, pensado en que las personas en silla de ruedas no necesiten de un tercero para desplazarse, además se contempla una zona snakc bar.

Será una inversión de 235 mil pesos con un benéfico a las personas y a los colaboradores ya que contempla un comedor digno.