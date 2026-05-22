Exjefe de los CDC hace saltar alarmas por el brote de ébola en África

En opinión del médico estadounidense Robert Redfield, quien dirigiera los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) durante la primera administración del presidente Donald Trump, es bastante probable que el brote de ébola que se registra en África se convierta en una “pandemia importante”.

“Sospecho que esto se convertirá en una pandemia muy importante, que probablemente se extenderá a Tanzania, al sur de Sudán y tal vez a Ruanda”, valoró el experto en una entrevista concedida en la víspera a News Nation.

Para fundamentar su apreciación, Redfield refirió que se trata de “un brote realmente significativo, que genera gran preocupación para la salud pública internacional” porque, en buena medida, “no se [lo] identificó con la suficiente rapidez. En ese contexto, afirmó que no estaba seguro de “por qué” no se había emitido el alerta oportunamente.

El pasado domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de ébola, cuyos casos se concentran principalmente en Uganda y la República Democrática del Congo, representa una emergencia de salud pública de alcance internacional. Además, este lunes, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que 130 personas habían muerto por causa de la enfermedad. Hasta ese momento, los casos sospechosos reportados superaban el medio millar en los dos países.

La crisis podría escalar rápidamente porque la variedad Bundibugyo, causante del brote actual, es muy contagiosa y no hay vacunas ni tratamientos específicos disponibles, lo que ha redundado en un ascenso rápido de los contagios, explicó Tedros. La OMS estima que un candidato prometedor de vacuna para la afección no estará disponible en un lapso inferior a seis meses.

Mientras, Washington destinó 23 millones de dólares para combatir el brote y prohibió el ingreso a su territorio de extranjeros que hayan visitado la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los 21 días previos a su llegada.