Saritah bebé presenta su álbum “Cuentos Increíbles”

Saritah Bebé, una de las artistas infantiles más queridas por las nuevas generaciones, presenta oficialmente Cuentos Increíbles, un nuevo álbum que invita a niñas, niños y familias a sumergirse en un universo lleno de fantasía, música y personajes entrañables. Con 10 canciones y una propuesta divertida y colorida, el proyecto reafirma el sello creativo que ha convertido a Saritah en una de las figuras más importantes del entretenimiento infantil actual.

El álbum incluye temas inspirados en cuentos clásicos y personajes fantásticos como“Caperucita Roja y el lobo feroz”, “El pastorcito”, “Libre y la Tortuga” y “El Baile de los Cochinitos (Los Tres Cerditos)”, este último junto a Los Meñiques de la Casa. Además, el proyecto cuenta con colaboraciones especiales como Paty Lu en “El twist de los ratoncitos”, sumando aún más diversión y nostalgia al universo musical del álbum.

Con Cuentos Increíbles, Saritah Bebé continúa consolidando su propuesta artística apostando por contenido positivo, imaginativo y pensado para conectar con toda la familia. Este lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes de su carrera, después de conquistar escenarios como el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México, y representa una nueva etapa llena de música, historias y grandes sorpresas para su público en toda Latinoamérica.