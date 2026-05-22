México y la UE eliminan aranceles a baterías y autos eléctricos

México y la Unión Europea eliminarán mutuamente los aranceles a las importaciones de baterías y autos eléctricos como parte del Acuerdo Comercial Integrado (ACI).

Previamente, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), que entró en vigor en julio de 2000, estableció un proceso para desgravar prácticamente todos los productos industriales en un periodo que concluyó en 2007.

Pero esta apertura no incluyó ciertas autopartes y vehículos que se desarrollaron posteriormente, entre ellas las baterías para autos eléctricos y los propios autos eléctricos.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México, destacó que esta desgravación impulsará el comercio automotriz bilateral, lo que además se potenciará con la mayor certidumbre que brindará el Acuerdo Global Modernizado (AGM), al que está integrado el ACI.

En el marco de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, Gutiérrez comentó además que con las nuevas regulaciones comerciales se impulsará la fabricación de productos refinados, como la plata, el cobre, el oro y el manganeso.

“Las oportunidades más evidentes son una reducción de aranceles, es decir, va a ser mucho más barato exportar prácticamente todos los productos agropecuarios, manufactura, industria automotriz, etc.”, resaltó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en el mismo evento.

“Entonces, eso te abre nuevas posibilidades en una tendencia en el mundo que va en sentido contrario”, dijo enseguida.

La nueva apertura ocurrirá mientras la Administración del presidente Donald Trump impuso aranceles de 25% a los autos y ciertas autopartes que no cumplen con las reglas de origen de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las exportaciones mexicanas de autos eléctricos a Estados Unidos registraron una caída interanual de 69.6% en el primer trimestre de 2026, a 700 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

Abarcando todos los productos, como autopartes, camiones y autos, México tuvo una caída interanual de 11.3% en sus exportaciones automotrices a Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, descendiendo a 38,051 millones de dólares. Esta disminución se suma a la registrada en todo el año pasado, cuando estos envíos retrocedieron 7.2% sobre 2024, a 168,418 millones de dólares.

“Prácticamente vamos a eliminar todos los aranceles (…) para poder acceder al mercado europeo. Básicamente, tendremos todo lo que es exportación de autos y autopartes, sin aranceles. Estamos pagando un promedio de 10 (por ciento), depende, más o menos en promedio”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el pasado 3 de mayo.

En 2025, el sector automotriz de México atrajo inversiones en 204 proyectos anunciados de 20 países diferentes; Estados Unidos representó 45% del total, seguido de Japón con el 12% y Alemania con el 10 por ciento.

Para el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza, resulta particularmente significativo que la reinversión nacional representara 53.4% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total, lo que significa que las empresas que ya operaban en México optaron por expandir su presencia en lugar de reubicarse.

La industria automotriz es una de las más competitivas en México, con una alta integración a las cadenas de valor de América del Norte, a la vez que con Asia y Europa.