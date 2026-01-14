Próximo jueves retoma DSPM revisiones en Centros de Rehabilitación

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que a partir de mañana jueves, retomarán también el tema de Centros de Rehabilitación, acción que el año pasado por instrucciones del alcalde Marco Bonilla dieron resultados.

En este inicio de semana Entre Líneas publicó a detalle sobre la clausura de cuatro establecimientos que operaban sin la documentación requerida, lo cual esto es fundamental para la Policía en revisar que estos lugares no escondan algo que tiene que ver con la delincuencia organizada.

Salas González recordó que el año pasado se comenzaron estos operativos después del homicidio de un hombre en la colonia Pedro Torres. Las inspecciones a Centros, fueron efectivas, ya que en un operativo sorpresa se dio con la detención de un hombre que ya contaba con orden de aprehensión.

No obstante, el jefe de la DSPM afirmó que también se llegaron a hacer aseguramientos importantes para investigaciones de la Fiscalía, así como hallar droga.

Finalmente el jefe de las fuerzas municipales afirmó que para la siguiente semana, dará resultados de estos operativos conjuntos donde también se involucra a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.