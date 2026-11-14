Realiza Sindicatura operativo del Tianguis Buen Fin 2026

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales y las condiciones en que se desarrolla la actividad comercial, la Sindicatura Municipal, encabezada por Olivia Franco, realizó un operativo de supervisión en el Tianguis Buen Fin 2026, donde participan 112 tianguistas distribuidos en 140 espacios.

Durante el recorrido, personal de la Sindicatura revisó la organización de los puestos, la distribución de los espacios autorizados y las condiciones generales de operación, como parte de las acciones de vigilancia que realiza este órgano fiscalizador.

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de mantener una supervisión constante durante este tipo de eventos, que representan una oportunidad para impulsar la actividad económica local y ofrecer a las familias chihuahuenses distintas opciones de compra.

“Queremos que las y los comerciantes cuenten con condiciones adecuadas para desarrollar su actividad y que la ciudadanía pueda acudir con tranquilidad. Desde la Sindicatura trabajamos para verificar que se respeten los espacios autorizados y que todo se realice conforme a la reglamentación municipal”, expresó.

Asimismo, señaló que estos operativos permiten dar seguimiento al trabajo de las dependencias responsables de regular el comercio en espacios públicos, además de identificar posibles áreas de mejora en la organización de las actividades.

Franco subrayó que la labor de la Sindicatura no se limita a la revisión de recursos públicos, sino que también comprende la vigilancia del funcionamiento de la administración municipal y la supervisión del cumplimiento de las disposiciones aplicables.

“Es importante respaldar las actividades que generan oportunidades de ingreso para las familias, pero también asegurarnos de que exista orden y se cumplan las reglas. Nuestro trabajo es vigilar que las acciones del Gobierno Municipal se desarrollen correctamente y en beneficio de la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, la Síndica reiteró que continuará impulsando una vigilancia cercana y permanente de los servicios y actividades municipales, mediante recorridos de verificación que permitan fortalecer la transparencia, el orden y el adecuado funcionamiento de los espacios públicos de Chihuahua.