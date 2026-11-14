Estará Destilichadero en seis colonias del 17 al 21 de noviembre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero estará en seis colonias del 17 al 21 de noviembre.

Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Martes 17 de noviembre

Colonias: Porvenir y Luis Donaldo Colosio

Cuadrante: Av. de las Industrias, Mina Victoria, Mina de Dolores y Mina Moctezuma

Contenedor: Mina Moctezuma y Mina Cerro Colorado

Miércoles 18 de noviembre

Colonia: Real Carolinas

Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén, Guillermo Prieto Luján y Anthony Queen

Contenedor: Parlamento Real y De los Duques

Jueves 19 de noviembre

Colonia: Nombre de Dios

Cuadrante: Av. Colegio Militar, Humberto Mariles, Vialidad Sacramento y a la Calera

Contenedor: Puerta de España y Puerta de Aravaca (en el parque)

Viernes 20 de noviembre

Colonia: Infonavit Nacional

Cuadrante: Sandinistas, Ignacio Rodríguez, 15 de Enero y José María Mata

Contenedor: Juan Escutia y José María Mata

Sábado 21 de noviembre