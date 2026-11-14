Estará Destilichadero en seis colonias del 17 al 21 de noviembre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero estará en seis colonias del 17 al 21 de noviembre.
Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
Martes 17 de noviembre
- Colonias: Porvenir y Luis Donaldo Colosio
- Cuadrante: Av. de las Industrias, Mina Victoria, Mina de Dolores y Mina Moctezuma
- Contenedor: Mina Moctezuma y Mina Cerro Colorado
Miércoles 18 de noviembre
- Colonia: Real Carolinas
- Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén, Guillermo Prieto Luján y Anthony Queen
- Contenedor: Parlamento Real y De los Duques
Jueves 19 de noviembre
- Colonia: Nombre de Dios
- Cuadrante: Av. Colegio Militar, Humberto Mariles, Vialidad Sacramento y a la Calera
- Contenedor: Puerta de España y Puerta de Aravaca (en el parque)
Viernes 20 de noviembre
- Colonia: Infonavit Nacional
- Cuadrante: Sandinistas, Ignacio Rodríguez, 15 de Enero y José María Mata
- Contenedor: Juan Escutia y José María Mata
Sábado 21 de noviembre
- Colonia: Asentamiento El Oasis
- Cuadrante: calle 16 de Julio, calle Río Chuvíscar, Av. Silvestre Terrazas y calle 24 de Febrero
- Contenedor: Río Grijalva y Río Sacramento (en el asentamiento El Oasis)