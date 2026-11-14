El proyecto cultural “Opus” presenta un Recital de Piano con causa en beneficio de niñas, niños y adolescentes con cáncer

El evento se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de 2026 en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra.

Todo lo recaudado será destinado a la asociación Conquistando Sonrisas.

El arte, la solidaridad y la esperanza se unen en Opus, un proyecto de carácter cultural que busca demostrar cómo el talento artístico puede transformar vidas. En esta ocasión, el proyecto anuncia la celebración de un emotivo Recital de Piano, un evento diseñado para conmover al público y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo y directo en la sociedad.

El objetivo principal de esta iniciativa es recaudar fondos en apoyo a Conquistando Sonrisas A.C., una organización dedicada a respaldar a niñas, niños y adolescentes en su valiente lucha contra el cáncer. Cada nota interpretada en este recital representará un rayo de esperanza y una ayuda económica fundamental para los tratamientos y el bienestar de los menores.

Detalles del Evento:

• Evento: Recital de Piano – Opus

• Fecha: 22 de noviembre de 2026

• Sede: Teatro de Cámara Fernando Saavedra

• Beneficiario: Conquistando Sonrisas A.C. (Todo lo recaudado será donado a la causa)

• Patrocinios / Alianzas: Con el apoyo de Bernardi Café.

Invitamos a toda la comunidad, medios de comunicación y amantes de la música a sumarse a esta noble causa, asistiendo y compartiendo el mensaje de que la solidaridad suena más fuerte cuando se toca con el corazón.

Para más información sobre la adquisición de boletos, accesos o formas de colaborar, comunícate a través de nuestras redes sociales oficiales https://www.facebook.com/369540549772235 y al telefono 6143516238.