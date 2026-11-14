Recibe Marco Bonilla planes de desarrollo para Cuauhtémoc propuestos en las mesas ciudadanas

En el foro “Ideas en Acción” destacó que cada municipio tiene necesidades propias y debe participar en las decisiones sobre su futuro

Durante el foro ciudadano “Ideas en Acción”, realizado en Cuauhtémoc, Marco Bonilla destacó la importancia de construir planes de desarrollo para cada región del estado, tomando como punto de partida las necesidades, propuestas y prioridades que expresan sus habitantes, a fin de que las decisiones respondan a la realidad de cada municipio.

Explicó que la plataforma política de Acción Nacional, que será presentada ante la autoridad electoral en diciembre, integrará los compromisos y propuestas que asumirán sus candidatos a los distintos cargos de elección popular en 2027. Por ello, remarcó que estos foros representan una oportunidad para escuchar directamente a la ciudadanía y recoger sus planteamientos para construir una propuesta de gobierno.

Marco Bonilla señaló que Chihuahua no puede tener un solo modelo de desarrollo que pretenda atender por igual a todas sus regiones, pues las necesidades de Cuauhtémoc son distintas a las de Chihuahua capital, Juárez o Delicias. Por ello, consideró indispensable que cada región tenga voz propia y que sus habitantes participen en la definición de las prioridades que deben atenderse.

“Las regiones tienen voz propia, cada región es diferente y no podemos tener un plan estatal de desarrollo sin reconocerlo. No es lo mismo una necesidad de Cuauhtémoc a la necesidad de la Capital, ni la necesidad de Juárez a la de Delicias”, expresó.

Añadió que, en muchas ocasiones, las decisiones se toman desde otros lugares sin conocer a fondo las necesidades de cada municipio, por lo que insistió en que las propuestas deben surgir de quienes viven y conocen su entorno. Como ejemplo, señaló que mientras una región puede requerir infraestructura hospitalaria, otra puede tener como prioridad obras viales o servicios básicos.

Por su parte, el empresario Luis Corral, en representación de los ciudadanos participantes, convocó a la sociedad a involucrarse activamente en la construcción del futuro de Chihuahua, al señalar que la democracia no se limita a acudir a las urnas, sino que implica participar, proponer, exigir resultados y vigilar el ejercicio del poder.

Finalmente, llamó a aprovechar las mesas de trabajo para generar propuestas concretas en temas como salud, educación, seguridad, desarrollo rural, economía, infraestructura y desarrollo urbano, así como establecer compromisos que puedan evaluarse y recibir seguimiento.