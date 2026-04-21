Propone Jael Argüelles regular y reubicar ladrilleras para proteger la salud en Chihuahua

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa para reformar la ley ambiental del estado y un exhorto a los ayuntamientos del Estado con el objetivo de reubicar las ladrilleras y reducir su impacto en zonas habitacionales.

La propuesta plantea prohibir nuevas ladrilleras dentro de zonas habitadas y establecer una distancia mínima de un kilómetro de las viviendas, además de incluir estas reglas en los planes de desarrollo urbano, considerando que la transición sea gradual y con apoyos para no afectar a las familias que dependen de esta actividad.

Durante su exposición, la legisladora recordó que la salud y un medio ambiente sano son derechos constitucionales y advirtió que la contaminación del aire es una de las principales amenazas a nivel mundial, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

En Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, las ladrilleras tradicionales han quedado dentro de zonas urbanas por el crecimiento de la ciudad, lo que ha generado problemas de salud como enfermedades respiratorias e irritaciones en ojos y piel, afectando directamente a las familias que viven cerca.

“Lo que antes estaba en las periferias hoy está rodeado de viviendas. Esto ha generado afectaciones directas en la salud de niñas, niños y personas adultas, con padecimientos respiratorios, irritaciones en la piel y en los ojos, además de la presencia constante de contaminantes en el entorno cotidiano”, señaló.

La iniciativa busca equilibrar la protección de la salud con el sustento de quienes trabajan en las ladrilleras, promoviendo su operación en espacios adecuados y bajo mejores condiciones ambientales, mientras que el exhorto propone que municipios y el Gobierno estatal otorguen apoyos económicos, capacitación y acompañamiento técnico para facilitar una reubicación ordenada.

Finalmente, la congresista añadió que esta propuesta surge del diálogo con vecinas y vecinos, particularmente del fraccionamiento Rincón del Solar II, y reiteró que el objetivo es avanzar hacia un desarrollo más ordenado, justo y sostenible donde la salud de las familias sea prioridad.