Propone Brenda Ríos crear Programa de Regularización Inmobiliaria para dar certeza patrimonial y fortalecer el desarrollo urbano en Chihuahua

Con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano moderno, ordenado e incluyente, la diputada Brenda Ríos Prieto, junto con integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa para crear el Programa Municipal de Regularización Inmobiliaria en los 67 municipios del estado.

La propuesta busca establecer, dentro de la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, un marco que permita a los municipios implementar procedimientos simples, eficientes y transparentes para regularizar viviendas, predios y desarrollos inmobiliarios que presenten irregularidades jurídicas o administrativas.

Brenda Ríos señaló que miles de familias chihuahuenses viven actualmente sin certeza jurídica sobre su patrimonio, lo que limita su acceso a créditos, servicios y oportunidades de crecimiento.

“Esta iniciativa parte de una visión de progreso e igualdad, donde el acceso a una vivienda regularizada es una condición básica para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y construir un mejor futuro”, expresó.

La legisladora subrayó que el programa también representa una herramienta para fortalecer al sector inmobiliario, al generar condiciones claras, homologadas y confiables que impulsen la inversión y la competitividad del estado.

“No se trata de confrontar al sector desarrollador, sino de construir un esquema responsable y moderno que brinde certeza jurídica, ordene procesos y permita que Chihuahua siga creciendo de manera dinámica y sostenible”, añadió.

El Programa Municipal de Regularización Inmobiliaria contempla principios como legalidad, certeza jurídica, desarrollo urbano ordenado, sustentabilidad, simplificación administrativa y accesibilidad económica, además de excluir expresamente zonas de riesgo, áreas naturales protegidas o predios que afecten derechos de terceros.

Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario de MORENA refrenda su compromiso con un Chihuahua más avanzado, con instituciones eficientes y políticas públicas orientadas a generar bienestar, oportunidades y un desarrollo con visión de largo plazo.