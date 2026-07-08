Esperará Bonilla reglas del PAN para solicitar licencia; prioriza su 5to Informe en septiembre

El alcalde capitalino Marco Bonilla, confirmó que, aunque ya realizó su registro en la plataforma correspondiente como parte del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la candidatura por la gubernatura del estado, aún esperará la emisión de las reglas de la contienda antes de solicitar licencia a su cargo.

En entrevista en la zona rural de El Charco, el mandatario municipal explicó que el siguiente paso dependerá de los lineamientos que establezca la dirigencia nacional del partido, por lo que por el momento continuará al frente de la administración capitalina.

“Estamos esperando que salgan las reglas de la contienda. Esperemos, creo que viene el presidente nacional a partir del día veintitantos de julio. Esperemos que ahí se emita ya”, declaró.

Bonilla Mendoza dejó en claro que, antes de cualquier decisión relacionada con una eventual separación del cargo, su prioridad será rendir su Quinto Informe de Gobierno, programado para el próximo 4 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

El alcalde aprovechó para extender la invitación a la ciudadanía para asistir al informe, donde dará a conocer los principales resultados alcanzados por su administración durante el último año de gobierno municipal.

De esta manera, puntualizó el edil que cualquier definición sobre una licencia para participar en el proceso interno del PAN dependerá de los tiempos que marque el partido, una vez que se publiquen las reglas oficiales de la contienda rumbo a la elección de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.