Pronostican fin de semana con mañanas frías y cielo mayormente nublado en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que durante el fin de semana se presentarán condiciones de ambiente fresco por las mañanas, con temperaturas templadas durante el día y cielo mayormente nublado en la capital del estado.

Hoy sábado 31 se prevé una ligera recuperación en la temperatura máxima, alcanzando 19°C, con una mínima de 3°C, cielo mayormente soleado, vientos moderados y una probabilidad de lluvia del 3%.

Finalmente, el domingo 1, se anticipa una temperatura máxima de 19°C y mínima de 4°C, con cielo mayormente nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y sin probabilidad de precipitaciones.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente durante las mañanas y noches, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a la información oficial ante cualquier actualización del pronóstico.