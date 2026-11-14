La maternidad como relato de transformación: presentan el libro “La curva de Carus”

La experiencia de parir, la maternidad, la identidad femenina y los desafíos de crear durante la crianza son algunos de los temas que atraviesan “La curva de Carus”, libro de ensayos literarios de la escritora Yaelí Miranda, quien presentará su obra en Chihuahua como parte del Programa Editorial Chihuahua (PECH) 2026.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía a la presentación editorial que se realizará el próximo martes 17 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Mediateca Municipal Enrique Servín Herrera, con entrada libre.

En esta publicación, Miranda construye un recorrido íntimo y reflexivo a partir de su experiencia al dar a luz a sus tres hijos, para abordar temas como la violencia obstétrica, los prejuicios alrededor de la maternidad, el nacimiento y la posibilidad de mantener viva la creatividad artística durante la crianza de niñas y niños pequeños. Sus ensayos también exploran los vínculos entre madres e hijas y las transformaciones personales que acompañan esta etapa de la vida.

“La curva de Carus” forma parte de la Colección PECH 2026, iniciativa municipal que busca impulsar la creación literaria y abrir espacios para que escritoras y escritores locales publiquen y compartan sus propuestas con nuevos lectores.

Con esta presentación, el Instituto de Cultura invita a las y los chihuahuenses a acercarse a una obra que convierte las experiencias personales en materia de reflexión literaria y abre una conversación sobre la maternidad, la identidad y las distintas formas de transformación que atraviesan la vida de las mujeres.