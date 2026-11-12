Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame por daño moral tras casi 20 años de ataques: ‘Ya me había tardado’

La conductora explicó que decidió poner un alto a esta situación, especialmente porque los señalamientos del actor también han alcanzado a sus hijas y al resto de su familia.

Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame

En un encuentro con la prensa, Andrea habló sobre el proceso legal por acoso que inició contra Alfredo Adame y reconoció que se arrepiente de no haber acudido antes a las autoridades. Aunque evitó profundizar en los detalles de la demanda porque el caso sigue en curso, explicó que nunca existió el supuesto conflicto que habría originado la animadversión de Adame hacia ella.

“No puedo ahondar mucho porque son cuestiones legales. Lo que sí te digo es que yo ya me había tardado. Él en algún momento creyó una mentira que él se hizo o que alguien le dijo de algún tipo de daño que quizás yo hubiera hecho en contra de él, que nunca sucedió”, declaró.

La conductora también recordó que, antes de los desencuentros y las declaraciones públicas del actor, ambos mantenían una relación cercana y cordial como compañeros de trabajo. Incluso, recordó que Alfredo Adame tuvo un papel activo en su boda con Erik Rubín; fue uno de sus testigos y manejó el coche en el que Andrea llegó a la ceremonia.

Este recuerdo es precisamente uno de los motivos por los que la presentadora cuestiona las versiones del actor sobre un supuesto daño que ella habría provocado en su contra o en su carrera profesional.

“Siempre tuvimos una buena relación, como compañeros de trabajo nos llevamos increíble, tan fue así, tan no pasó todo lo que él se inventó en su cabeza o inventa, que fue quien manejó mi coche de novia, que fue uno de mis testigos en la boda. Al poquito tiempo yo salí del programa, él continuó. No sé en qué universo él piensa que yo lo bloqueo, lo ataqué o lo agredí”, recordó.

Andrea Legarreta asegura que Alfredo Adame también ha afectado a sus hijas

Uno de los aspectos que más le preocupa a Andrea es que las declaraciones de Adame no se han limitado a su persona. La conductora aseguró que el actor también ha hecho comentarios sobre sus hijas, su expareja Erik Rubín y otros integrantes de su familia, algo que ya no está dispuesta a tolerar.

“Y me tardé mucho. Ha sido muy duro, muy violento, muy agresivo. Ha hecho mucho daño, no solo a mí en lo personal, en lo laboral, ha tratado de dañar mi imagen, se ha metido con mis hijas, con el padre de mis hijas, conmigo, ha dañado a toda mi familia y eso no lo voy a permitir”, afirmó.

Andrea explicó que durante mucho tiempo prefirió no responder a las provocaciones, siguiendo incluso los consejos de su mamá, quien le pedía no entrar en una dinámica que, consideraba, era precisamente lo que el actor buscaba. Según la conductora, su madre sufría al escuchar los comentarios sobre ella, pero pensaba que responder públicamente solo alimentaría la controversia.

“Me tardé porque en muchos momentos, incluso mi madre a la que le dolía muchísimo cómo se expresaba, me decía: ‘No mamita, es que lo que quiere es que tú hables, es que él está buscando también ganar algo de esto’, porque bueno, es evidente que ha monetizado con esto y haciéndonos daño sin merecerlo”.

Sin embargo, la conductora considera que su decisión de demandarlo también tiene un significado para sus hijas, a quienes quiere enseñar que no deben permanecer en silencio ante ningún tipo de agresión.

“Entonces tengo dos hijas, les tengo que demostrar que no se vale quedarnos calladas ante semejante daño o ningún tipo de daño”, concluyó.