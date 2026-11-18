La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) implementó una capacitación sobre elaboración de quesos en el Centro Comunitario Madera 65, lo cual fomenta el autoconsumo y fortalece la economía familiar.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que durante el taller las y los participantes conocieron paso a paso el proceso de elaboración de distintos tipos del lácteo y prepararon sus propias creaciones, mediante una experiencia práctica que combinó adiestramiento e imaginación.

Destacó que, a través de estos recintos niñas, niños, jóvenes y personas adultas cuentan con espacios de formación, convivencia y participación, donde pueden adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y compartir experiencias.

Carrillo detalló que estas actividades forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para brindar opciones a las familias y fortalecer el tejido social desde sus propios entornos.

El secretario subrayó la importancia de mantener estos espacios abiertos, ya que cada curso representa la posibilidad de aprender, convivir y fortalecer los lazos comunitarios.

Asimismo, invitó a las personas a acercarse y conocer el Centro Comunitario más cercano a su domicilio, donde encontrarán actividades y alternativas dirigidas a personas de todas las edades.