El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza dio a conocer que ante la realización de la caravana migrante que saldrá de Chiapas y con destino al norte del país, se preparan con un programa de atención a la salud.

Es posible que se dé la llegada de migrantes al estado, por lo cual el gobierno del estado se prepara a través de la Secretaría de Salud para la atención médica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.

“Nosotros hacemos jornadas de salud con programas, hacemos las revisiones en las mujeres que podrían estar embarazadas y nosotros estamos preparados para que si se presentan eventualidades actuar con eventualidad por que los insumos si los tenemos incluyendo las vacunas” señaló.

Asegura que están preparados para dar paso a este trabajo pues anteriormente se han dado a esta tarea principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua capital pues es en donde más se concentran caravanas migrantes.

Cabe destacar que la caravana migrante partió del estado de Chiapas y llegará al norte del país por lo cual se toman medidas en caso de que el destino sea Chihuahua.