Con el propósito de fortalecer las acciones de profesionalización, evaluación y certificación de competencias laborales, el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán y las Comisionadas del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Guzmán, y el Director General del Instituto de Enseñanza de Tijuana A.C. (INSETI), Sergio Mendivil Rivera celebraron la firma de un convenio de concertación, mediante el cual se establecen mecanismos de coordinación para impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades profesionales.

Este convenio representa un paso importante para fortalecer las actividades del Centro de Evaluación de Competencias del ICHITAIP (CECI), a través de la vinculación con una entidad que permita dar continuidad a los procesos de certificación de competencias laborales, conforme a los estándares reconocidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

A través de esta alianza, se busca facilitar el acceso a procesos de certificación tanto para el personal del Instituto como para personas externas interesadas en acreditar formalmente sus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias adquiridas mediante su experiencia laboral.

Acompañaron como testigos de honor, el Director de Desarrollo Negocios del INSETI, Jorge Rodríguez Gil y Jesús Noé Grijalva Dueñas, Director de Proyectos de la institución capacitadora así como la Directora de Capacitación del ICHITAIP, Monica Sandoval Arellanes.