Prohibirían redes a menores de 16 años

El secretario de Educación, Mario Delgado, se pronunció a favor de la posibilidad de restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales, siguiendo el modelo implementado por Australia, según confirmó en una entrevista a la agencia AFP, aunque dijo que es una postura personal y que esperarán a que surjan propuestas de la sociedad para abordar el tema.

La declaración se da en un contexto de debate internacional sobre el papel que deben jugar los gobiernos al regular las redes sociales, que normalmente son grandes corporativos internacionales.

Delgado recordó en redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la sociedad a debatir el tema, en espera de que se genere una demanda ciudadana para trabajar en la regulación sobre el tema.

Una de las reacciones a esta declaración vino del presidente francés, Emmanuel Macron, quien comentó “¡Qué padre! Gracias por unirse al movimiento”, al mencionar una nota de El Economista, con la información de AFP y AN.