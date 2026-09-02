Prohíben a vecinos del San Francisco Country Club alimentar a animales; incluso pájaros, patos y ardillas, denuncian

Habitantes del fraccionamiento San Francisco Country Club, denunciaron que una minoría de vecinos prohibieron alimentar a animales que se acerquen a sus domicilios o al campo de golf, no nada más a perros y gatos, también a fauna silvestre como pájaros, patos y ardillas.

A través de una serie de anuncios que fueron desplegados en dicho fraccionamiento, la junta de vecinos que decidió prohibir dicha práctica que era común entre la mayoría de los habitantes de ese residencial, amenazan con imponer sanciones a quien sea sorprendido alimentando a los animalitos.

Dicha situación ha provocado descontento entre la mayoría de los vecinos del sector, pues el calor extremo y la falta de alimento ha generado que fauna silvestre se aproxime a las viviendas y al campo de golf en busca de sustento.

Incluso, vecinos que colocaban agua para aves y ardillas, ya fueron conminados a no hacerlo o serán sancionados, motivo por el que dichos amagues fueron denunciados a este medio de comunicación para hacer públicas las inconformidades.