Convoca IEE Chihuahua a la ciudadanía a formar parte del Proceso Electoral 2026-2027

Del 8 al 28 de septiembre, estará abierto el registro para integrar las 67 Asambleas Municipales del estado.

Las personas seleccionadas participarán directamente en la organización de las elecciones desde sus municipios y recibirán una remuneración durante el periodo de su encargo.

La convocatoria contempla medidas para garantizar la paridad de género y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

Chihuahua, Chih.— El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) invita a la ciudadanía de los 67 municipios del estado a formar parte activa del Proceso Electoral Local 2026-2027, mediante la convocatoria para integrar las Asambleas Municipales, órganos fundamentales para la organización de las elecciones en cada municipio.

El Consejo Estatal del IEE aprobó los Lineamientos y la Convocatoria Pública Incluyente para seleccionar y designar a las personas que integrarán las 67 Asambleas Municipales, en los cargos de Presidencia, Secretaría, Consejería Electoral y Suplencia General.

Quienes resulten designadas o designados participarán directamente en la organización del proceso electoral en su municipio y recibirán una remuneración durante el periodo de su encargo.

Las Asambleas Municipales participan en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en cada uno de los municipios, por lo que su integración constituye una etapa fundamental para la organización de las próximas elecciones en el estado de Chihuahua.

¿Quiénes pueden participar?

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Contar con Credencial para Votar vigente.

Tener 18 años cumplidos al momento de la designación.

Ser originaria u originario del municipio por el que se participa y acreditar una residencia efectiva mayor a seis meses, salvo las excepciones previstas en la convocatoria.

Contar con disponibilidad de horario.

Realizar la capacitación en materia electoral diseñada por el Instituto y responder los cuestionarios correspondientes.

Para los cargos de Presidencia y Secretaría se requerirá disponibilidad de tiempo completo durante el ejercicio del encargo. Para las Consejerías Electorales, la convocatoria no establece este requisito de tiempo completo.

Registro del 8 al 28 de septiembre

Las personas interesadas podrán registrarse del 8 al 28 de septiembre de 2026 a través del micrositio:

https://ieechihuahua.org.mx/integracion_asambleas_2026

El procedimiento contempla la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y de la documentación presentada, así como una etapa de entrevistas virtuales y valoración curricular.

Posteriormente, se integrarán las propuestas de designación y la lista de reserva. El Consejo Estatal realizará las designaciones y publicará los resultados el 1 de diciembre de 2026.

Las 67 Asambleas Municipales celebrarán sus sesiones de instalación entre el 6 y el 11 de diciembre de 2026.

Una convocatoria paritaria e incluyente

La convocatoria incorpora acciones afirmativas y medidas de inclusión para promover la participación de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad permanente, indígenas, adultas mayores, afromexicanas, migrantes, jóvenes y otros grupos de atención prioritaria.

En cada una de las 67 Asambleas Municipales se reservará al menos un espacio entre los cargos propietarios para una persona perteneciente a alguno de estos grupos.

Además, se garantizará que por lo menos 34 de las Presidencias sean ocupadas por mujeres, y se observará el principio de paridad de género en la integración de cada órgano.

Orientación para realizar el registro

El IEE brindará orientación y apoyo a las personas interesadas en participar.

Podrán acudir a las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en avenida División del Norte número 2104, colonia Altavista, en Chihuahua, o a la Oficina Regional Juárez, ubicada en avenida Paseo Triunfo de la República número 6568, locales A y B, colonia San Lorenzo.

También podrán solicitar información al teléfono (614) 432-1980, extensiones 2075, 2067, 2065, 2040 y 2074, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o escribir a los correos:

ccastillob@ieechihuahua.org.mx

dvazquezp@ieechihuahua.org.mx

Con esta convocatoria, el IEE Chihuahua invita a la ciudadanía a involucrarse directamente en la vida democrática de su municipio y a formar parte de la organización del Proceso Electoral Local 2026-2027, contribuyendo a que las elecciones se desarrollen con certeza, legalidad, imparcialidad, paridad e inclusión.