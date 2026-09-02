De la Peña comparte convivencia vecinal en la colonia Revolución

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, compartió en sus redes sociales un momento de convivencia con vecinos de la colonia Revolución, donde destacó la importancia de disfrutar los encuentros sencillos y la cercanía con la comunidad.

A través de una publicación, el funcionario agradeció a la maestra Mica por abrir las puertas de su hogar y recibirlos con cariño, además de compartir un plato de pozolito y una amena plática entre vecinos.

“Hay momentos sencillos que se disfrutan muchísimo. Una buena plática, un plato de pozolito y la calidez de sentirse en casa”, escribió De la Peña, quien concluyó señalando que siempre es un gusto compartir entre vecinos.