EE.UU. muestra nueva ola de ataques contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó un video en el que muestra su nueva ola de ataques realizada contra objetivos militares en Irán.

‼️El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que completó "con éxito" una nueva ola de ataques contra "objetivos militares" en Irán. pic.twitter.com/ubMic62Xxg — RT Última Hora (@RTultimahora) September 1, 2026

Según el comunicado oficial, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), incluyendo sistemas de defensa aérea, radares, activos marítimos, capacidades de siembra de minas y centros de comunicaciones.