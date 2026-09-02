Prevén chubascos aislados en gran parte del territorio estatal; máxima será de 33°C en Chihuahua capital

Este miércoles, la inestabilidad atmosférica en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, como parte del monzón mexicano sobre el noroeste de México, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

☔️⛈️En entidades del norte y occidente de #México🇲🇽, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/AZHJ21KvxP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte y sureste, incluye: Juárez, Ascensión, Julimes y Jiménez; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Aldama, Saucillo, Camargo, La Cruz, El Oasis, Coyame, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste y suroeste, incluye: Casas Grandes, Madera, Temósachi, Ocampo, Guazapares y Urique.

Además, lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Moris, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Batopilas, Morelos, Guachochi y Guadalupe y Calvo.

Asimismo, lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sureste, incluye: Práxedis G. Guerrero, Palomas, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Delicias, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Aldama, Julimes, Saucillo, Coronado, El Oasis, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/21, Juárez 37/24, Janos 32/21, Madera 24/11, Temósachi 24/9, Cuauhtémoc 27/14, Ojinaga 38/24, Delicias 35/22, Camargo 35/22, Jiménez 34/21, Parral 29/17, Creel 23/9, Chínipas 33/23, Guachochi 22/8, El Vergel 21/6.