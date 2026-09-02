América respetó el deseo de Cáceres de ir a Europa: Almada

El técnico del América, Guillermo Almada, señaló que la institución respetó el deseo del defensa uruguayo Sebastián Cáceres para emigrar a Europa con el Celta de Vigo, equipo que presentó una nueva oferta en el último día del mercado de fichajes en España para concretar su salida al Viejo Continente.

En conferencia de prensa, en el marco de las semifinales de la Leagues Cup ante Monterrey, el estratega reconoció que deseaban mantener al defensa central en la institución, pero al final respetaron la voluntad del futbolista.

“Indudablemente es un jugador importante, que le ha dado mucho a la institución y una pieza clave. Él insistió mucho en su salida y fue porque el Celta volvió a presentar una oferta nueva. La decisión del club, dada esa insistencia, fue aceptar la oferta y cumplir los deseos del futbolista, que era dar ese paso a Europa que tanto quería”, señaló.

Mencionó que la baja de Cáceres no representa ningún inconveniente para la conformación del plantel, ya que está acostumbrado a lidiar con esta clase de situaciones.

“Ningún obstáculo (para los planes de la temporada). Buscamos que el jugador se quedara, pero respetamos entre todos el deseo del futbolista. Estamos habituados, porque nos ha pasado en otros equipos, y trabajamos muy bien con los demás integrantes, porque conocen la idea futbolística y han participado muy bien. Más allá de la baja de Sebas por sus características, tenemos mucha confianza en el jugador que le toque estar el día de mañana”.

En este sentido, consideró que tienen elementos para cubrir la posición que dejó el futbolista uruguayo, pues dentro del plantel cuentan con elementos como Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Emilio Lara.

“Hay jugadores que lo han hecho muy bien. Por más que sea una baja importante, confiamos en los futbolistas que les ha tocado jugar, como Ramón Juárez, Vázquez y Lara. Quien lo haga va a disimular esa diferencia”, expuso.