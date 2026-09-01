Nuevas generaciones de panistas y priistas estamos a favor de aliarnos vs la destrucción que representa Morena: JL Villalobos

El diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Luis Villalobos, celebró que la dirigencia nacional del PAN se haya abierto al diálogo para concretar una nueva alianza con el Revolucionario Institucional, pues según argumentó Villalobos, las nuevas generaciones de priistas y panistas están a favor de aliarse para enfrentar la destrucción que representa Morena.

“Cualquiera que haya sido la razón para esta postura que fijó el presidente nacional del PAN, nosotros reconocemos que él tenga esa intención. Nuestro presidente nacional lo ha hecho de manera reiterada desde hace meses. Lo hizo en su visita a Chihuahua el domingo, y nosotros vemos que hay condiciones para poder celebrar un acuerdo, un consenso político para defender Chihuahua, para poder proteger a las familias de la destrucción que representa Morena, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo ha dicho muy claro y muy contundentemente: que es bien importante ir juntos, sin cálculo político, para defender México y, por supuesto, en nuestro caso: defender Chihuahua”, expresó Villalobos García.

El integrante del CEN de PRI argumentó que “los panistas de nueva generación que han participado en las últimas elecciones han visto la destrucción del país y han visto necesaria esta alianza con el PRI en muchos estados. ¿Qué digo yo? Lo que plantea nuestro líder nacional tiene que hacerse un análisis por distrito, por municipio, por estado, para saber en dónde hay condiciones de que pueda haber una alianza. Que haya voluntad y que haya intención no quiere decir que sea forzoso y sea una imposición. Se hace un análisis de quiénes son los más competitivos, de dónde podemos tener un buen resultado, de quién encabeza las coaliciones y si pueden ser totales o parciales en esa apertura estamos”.

“Todos hemos visto que Morena ha utilizado los programas sociales con fines electorales para comprar la voluntad de la gente. Y los números lo dicen, no es que lo diga el PRI, porque el PRI ha sido proaliancista desde siempre y el PRI ha manifestado la importancia de construir un bloque opositor. Pero es un tema de números, nuestro presidente nacional se los dijo. Y no es una encuesta, no es un sondeo, solo números son los números que están en el Instituto Nacional Electoral. En la suma, somos más competitivos en Chihuahua y en muchos estados del país. Entonces, yo creo que estas generaciones de panistas, de priistas, que nos toca hoy tener una responsabilidad y una participación política, tenemos claro que si no vamos juntos, vamos a perder los espacios y se va a seguir destruyendo el país. Por eso es bien importante, sin cálculo político, entender que es un objetivo superior que es salvaguardar la paz, la tranquilidad, el desarrollo y la estabilidad de Chihuahua”, enfatizó José Luis Villalobos.